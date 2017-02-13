العدد 21845 14 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

جمرك الحديثة يُحبط محاولتي تهريب أكثر من “31” ألف حبة كبتاجون

0 تعليق 68 مشاهدة
جمرك الحديثة يُحبط محاولتي تهريب أكثر من “31” ألف حبة كبتاجون
شارك عبر واتساب

تمكن جمرك الحديثة من إحباط محاولتي تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (31.066) حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة في مركبتين قدمتا إلى الجمرك.

وأفاد مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي، تم إحباط تلك الكمية من خلال محاولتين لتهريبها

حيث قَدِمت أولاً مركبة من نوع خصوصي بقيادة أحد المسافرين

وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على (11.208) من حبوب الكبتاجون

مُخبأة داخل المرتبة الخلفية الخاصة بالمركبة، بحيث تم تفريغ بعض الإسفنج الموجود داخل المرتبة وتعبئته بكمية الحبوب.

وأشار العنزي، إلي أنه في المحاولة الثانية، تم إحباط محاولة تهريب (19.858) حبة عُثر عيها مُخبأة في إحدى الشاحنات

حيث تم إخفاء كمية الحبوب في مجرى التكييف الخاص بكابينة القيادة للشاحنة.

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق