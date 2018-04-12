جمرك الدرة يحبط تهريب 13 ألف حبة كبتاجون

ضبط جمرك الدرة كمية من حبوب «الكبتاجون» بلغ عددها 12933 حبة كانت مخبأة داخل مركبة قادمة للمملكة.

وأوضح مدير عام جمرك الدرة محمد بن علي قيسي أنه عند قدوم المركبة وقيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية، وذلك بإحالتها لأنظمة الفحص بالأشعة اشتبه المراقب الجمركي بأجسام غريبة داخل «الهوب» الخلفي لإطار المركبة، وبتفتيشها عُثر على كمية من حبوب «الكبتاجون» بلغ عددها 12933.

وبين «قيسي» أن الحبوب المضبوطة كانت مخبأة بطريقة فنية بعد أن تم وضعها داخل أكياس بلاستيكية، والتي تم طلاؤها بمادة تُستخدم في زيت محرك السيارات؛ بغرض التمويه، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.