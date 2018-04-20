جمعة يتأهل لعالمية فنلندا لألعاب القوى

البلاد- وكالات

تأهل العداء أحمد جمعة لبطولة العالم للقوى للشباب في فنلندا 2018 ، بعد أن حقق الرقم التأهيلي أمس، في البطولة العربية الثامنة عشرة التي انطلقت في الاْردن بعد أن أنهى سباق 100 م بزمن 10:46ثانية .

وكان جمعة قد تأهل بداية الشهر الحالي لسباق 200م في البطولة الخليجية بالكويت . وفي اليوم الأول للبطولة أمس، حقق الواثب حسين الشواكر الميدالية الفضية في مسابقة الوثب العالي، بعد أن قفز لارتفاع مترين في أول أيام منافسات البطولة العربية الثامنة عشرة، لألعاب القوى للشباب والتي تحتضن منافساتها العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 423 لاعباً يمثلون 16 دولة .

وكان ‏الدكتور أحمد الفاضل رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى، قد أعلن انطلاق منافسات البطولة العربية يوم أمس بعد الحفل الذي تخلله العديد من الفقرات و مراسم رفع علم البطولة وأعلام المنتخبات المشاركة، بعدها بدأت التصفيات الأولية لمنافسات الوثب العالي، و سباق 110متر حواجز، و100م ، و10000 متر، والكرة الحديدية، والوثب الطويل وسباق الـ 400م والتتابع 4×100.