جمعيات الهلال والصليب الأحمر العربية تثمن دعم المملكة

الرياض- واس

ثمن رؤساء وأمناء جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية الدور الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية، لدعم الأمانة العامة للمنظمة التي تستضيفها المملكة منذ العام 1975م ، للقيام بدورها اللوجستي والتنسيقي في مجال العمل الإغاثي والإنساني، وتوحيد صف الإنسانية العربية ، وتقديم التسهيلات اللازمة لتكون محطة انطلاق ومنصة حراك لدعم الجهود المستمرة لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية.

جاء ذلك في بيان الدورة 43 للهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، التي استضافتها مؤخراً جمعية الهلال الأحمر العراقي في بغداد لمدة يومين تحت شعار “توطين العمل الإنساني ،إرادة وريادة” برعاية رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي.

بدوره، أثنى الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد السحيباني،على الدور الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في دعم العمل الإغاثي والإنساني ،وإيمانها بمقومات ذلك العمل، وجودة تنسيقه وقيام المنظمة بدورها ضمن المنظمات التي حملت المملكة على كاهلها دعمها لقيامها بخدمة اللاجئين الأشقاء.

وأكد أن ما تقدمه المملكة في دعم العمل الإغاثي والإنساني ، يأتي إدراكاً بمقومات ذلك العمل وجودة تنسيقه وقيام المنظمة بدورها ضمن المنظمات التي حملت المملكة على كاهلها دعمها لقيامها بخدمة اللاجئين الأشقاء ،وقال : المملكة منصة دولية مهمة في خارطة العمل الإنساني الدولي لاستضافتها للعديد من المنظمات والجهات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية التي يتصدرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المركز الدولي الرائد بهذا الميدان .

ونوه السحيباني بالدعم الإنساني والحفاوة التي حظي بها وفد المنظمة، وممثلو الوفود المشاركة من سفارة المملكة في العراق.