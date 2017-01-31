جمعيات تعاونية سكنية وصندوق للتمويل العقاري

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جدة – البلاد

بحث معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل مع معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجّار ، ثلاثة مجالات لدراستها كأولوية في إطار تعاون وزارة الإسكان مع البنك الإسلامي ، شملت الجمعيات التعاونية السكنية، وإنشاء صندوق للعلوم والتقنية والابتكار في مجال مواد البناء في إطار الشراكة بين البنك والوزارة، فضلا عن التعاون في إنشاء صندوق للتمويل العقاري.

وتناول اللقاء مناقشة أفضل السبل التي تمكن الجانبين من العمل سويا من أجل دعم قطاع الإسكان بالمملكة والاستفادة من خبرات مجموعة البنك في مجال الإسكان وذلك خلال لقاء معالي وزير الإسكان أمس بمكتبه بالوزارة ، معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ورحب الحقيل بمبادرة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بإتاحة خبراتها لوزارة الإسكان من أجل تنفيذ رؤيتها في مجال الإسكان، لافتاً النظر إلى أنها المبادرة الأولى من نوعها التي يتقدم بها بنك للوزارة من أجل تنفيذ رؤية المملكة 2030 في هذا المجال.

من جانبه أكد الدكتور حجار حرص مجموعة البنك على المساهمة في تنفيذ رؤية المملكة 2030 ، وبرنامج التحول الوطني 2020، مشدداً على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحفيز المعروض العقاري .

وعقب انتهاء اللقاء عقد إجتماع الفرق الفنية من الجانبين لبلورة المشروعات التي يتم الموافقة عليها وتحويلها إلى برامج للشراكة بين وزارة الإسكان ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.