جمعية أم القرى الخيرية النسائية تستقبل ممثلي (حماية)

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جدة – عبد الهادي المالكي

استقبلت جمعية أم القرى الخيرية النسائية الأستاذة أيمان المعبدي مديرة جمعية حماية، والأستاذ عبدالمحسن المحجم مستشار تطوير المراكز و بناء الطاقات بمقرها بمكة المكرمة .

وهدفت الزيارة إلى التعرف على الجمعية و مرافقها؛ حيث تم القيام بجولة سريعة بمرافقة مسؤولات من الجمعية شملت مرافق الجمعية، ومنها مشروع (مكة قبلة و قلب)، و(مركز الخدمة الاجتماعية) كما ركزت أيضا على متابعة المسار الخاص بإدارة المشاريع لموظفات قسم التنمية و الشركات بالجمعية. من جهتها ذكرت الدكتورة فائزة شافعي مدير عام الجمعية أن مشروع “فتيات أم القرى” هو أحد المشاريع التي تركز على الفتيات المستفيدات من خدمات الجمعية، لا سيما فتيات دار الزهور (الأيتام).