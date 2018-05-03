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جمعية الأطفال المعوقين بمكة تختتم نشاطها للعام الدراسي

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time17 / شعبان / 1439 هـ       3 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

اختتم مركز جمعية الأطفال المعوقين بمكة المكرمة اليوم, أنشطة وبرامج العام الدراسي 1439هـ ، وذلك بمقر مركز الجمعية بحي بالعوالي.

وأكدت مديرة المركز سلاف حجازي, أهمية عملية الدمج لطفل ذوي الاحتياجات الخاصة، لما له من أبعاد إيجابية

على مستوى قدراتهم ونفسياتهم وتجعلهم أكثر تأهيلا وتشعرهم بالمساواة مع أقرانهم الآخرين من الأطفال الأصحاء .

وأفاد أن أسلوب الدمج هي الطريقة المثلى للتعامل مع الحاجات التعليمية الخاصة لكل الطلاب في المدارس العادية

وأن الأطفال لهم الحق في التعليم معا دون تمييز فيما بينهم بغض النظر عن أية أعاقه أو صعوبة تعليمية يعانون منها

عاداً المدارس العادية البيئة الطبيعية التي تمكن للأطفال المعوقين وغير المعوقين أن ينموا فيها معا على حد سواء.

abdulslam

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