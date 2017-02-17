جمعية الأطفال المعوقين تطلق حملة (حمض الفوليك)

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الرياض – البلاد

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين, أطلق نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم، حملة التوعية بأهمية “حمض الفوليك”.

وشهد الحفل المعد لهذه المناسبة برنامجا تعريفيا قصيرا عن جمعية الأطفال المعوقين، قبل أن يلقي معالي الدكتور عبد الرحمن السويلم كلمته التي قال فيها: “على مدى أكثر من ثلاثين عاماً أولت جمعية الأطفال المعوقين اهتماماً خاصاً لمحور التوعية، ولبناء رأي عام واع ومتفاعل مع أسباب الإصابة بالإعاقة وطرق التعامل معها،

وذلك في إطار إستراتيجية متكاملة تضمنت أيضاً العمل على توفير قاعدة علمية لبرامج الوقاية والرعاية، إلى جانب الاهتمام بعنصر تدريب العاملين والدارسين في هذا المجال لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم، وصقل خبراتهم، ومواكبة أحدث وسائل التشخيص والرعاية”.

وأضاف: “نجحت الجمعية في بناء جسور من التعاون مع العديد من الجهات من داخل المملكة وخارجها واستقطاب المتخصصين لتقديم المشورة والرأي وتنظيم مؤتمرات علمية وندوات ودورات تدريبية في فروع الوقاية والعلاج والتعليم والتأهيل، وفي ذلك الإطار تأتي حملة التوعية بأهمية حمض الفوليك والتي تنظمها الجمعية كواحدة من الأنشطة التوعوية التعليمية نظراً لمحور تخصصها، وللقطاع الحيوي المستهدف منها، وهو القطاع النسائي بوجه عام الذي نعده خط المواجهة الأول لقضية الإعاقة.

وأوضح الدكتور السويلم أن الجمعية تعول كثيراً على دور المرأة في تعضيد رسالتها، وهو الأمر الذي نلمس تناميه بشكل مضطرد خلال السنوات الأخيرة، ونثق بمشيئة الله في استمراريته وتعدد مساراته في ظل التنمية المتكاملة التي تعيشها بلادنا.

وفي ختام كلمته توجه نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية بتحية شكر للرعاة الداعمين لهذه الحملة، مسجلاً امتنان مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها تفاعلهم الكريم مع رسالة الجمعية، بعد ذلك كرم معالي الدكتور عبد الرحمن السويلم الجهات الداعمة للحملة، لتبدأ بعد ذلك فعاليات المحاضرات الثقافية للحملة والتي تستمر حتى مساء بعد غد الخميس.