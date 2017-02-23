جمعية الأطفال المعوقين تفعّل برنامج “سلامة أسرتي” ضمن مبادرة “الله يعطيك خيرها”

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كشفت المبادرة الوطنية “الله يعطيك خيرها” التي تتبناها جمعية الاطفال المعوقين عن بدء تفعيل برنامج “سلامة أسرتي” الهادف إلى توعية الأسر والركاب بالتنقل والركوب الآمن للحد من الحوادث وتخفيض معدلات الإصابات والإعاقات والوفيات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقداه، اليوم، المدير التنفيذي لمبادرة “الله يعطيك خيرها” سليمان المنصور والمتحدث باسم الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، بمقر جمعية الاطفال المعوقين بالرياض .

وأوضح المنصور أن برنامج “سلامة أسرتي” هو أحد فعاليات وأنشطة مبادرة “الله يعطيك خيرها” التي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين بالتعاون مع إدارة المرور، وحظيت المبادرة بدعم وتدشين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وتتمتع بمساندة واهتمام غير محدود من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين مما يحملنا مسئوليه عظيمة ومهمة لمساندتها من أجل حماية الأسرة وجميع أفرادها من أخطار الحوادث المرورية وتبعاتها الجسيمة.

وأكد أن برنامج “سلامة أسرتي ” يستهدف إيصال رسالة المبادرة إلى كل فرد في الأسرة ليكون لها دور فعال في تطبيق معايير السلامة المرورية والابتعاد عن المخاطر التي تتسبب في وقوع الحوادث التي ينتج عنها إصابات وإعاقات ووفيات على الطرق بين المدن أو الشوارع داخل المدن.

وبين أنه سيتم توعية أفراد الأسرة عبر وسيلة ” الدمى” في رسالة عنوانها “لا تكونوا كالدمى” وهي تركز على سلامة جميع الركاب ، والتحذير من المخاطر الناتجة عن الحوادث عبر استعراض الإحصاءات حول الخسائر البشرية الناتجة عن الحوادث، وسيتم توجيه أكثر من 60 مليون رسالة قصيرة لحوالي ما يقارب 18 مليون شخص للتوعية بمخاطر الحوادث وآثارها السلبية على الأسر والركاب، إضافة إلى العمل الاعلامي وأنشطة وفعاليات برنامج ” سلامة أسرتي “، مؤكداً أهمية تعظيم دور الأسرة في التوعية من مخاطر الحوادث والحد منها ويكون لها بصمة واضحة في ترسيخ مفهوم السلامة لإثراء هذه الثقافة في المجتمع، واستثمار طاقات وإمكانات كل فرد في الأسرة في تنفيذ إجراءات السلامة.

وأشار المنصور إلى انطلاق برنامج إذاعي أسبوعي “سلامة أسرتي” تبدأ أولى حلقاته غدا الأربعاء، ويستضيف في كل حلقة مجموعة من الخبراء والمختصين في السلامة المرورية وأحد أفراد الأسرة ليروي قصة تتعلق بالسلامة المرورية.

وأفاد المتحدث باسم المرور العقيد طارق الربيعان، من جهته، أن كل إمكانات المرور مسخرة لإنجاح برنامج “سلامة أسرتي، ومبادرة “الله يعطك خيرها”، معرباً عن سعادته لتقديم الدعم للبرنامج الاذاعي” سلامة أسرتي “، كاشفاً عن تراجع الحوادث المرورية بنسبة 8% ، وانخفاض معدلات الإصابات والوفيات بنسبة 17% في الربع الأول من 1438 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكداً أن الهدف هو تخفيض الحوادث.

من جهتها أبانت مديرة برنامج ” سلامة أسرتي “عاتكة الغصن أن فكرة برنامج “سلامة أسرتي” المنبثقة عن مبادرة ” الله يعطيك خيرها ” نشأت بعد مشاهدة الحوادث المؤلمة على الطرق السريعة، مشيرةً إلى أن “سلامة أسرتي يعد أول نشاط يتم تناوله بهذه الطريقة.

وذكرت أن البرنامج موجه للأب والأم والزوجة والأبناء والعاملين مع الأسرة (العاملة، السائق، المربية)، وألمحت إلى أن البرنامج يهدف إلى تخفيض الإصابات والوفيات، والأيتام والنساء الأرامل ، بالإضافة إلى اهتمام كافة الركاب بالوسائل الخاصة بالسلامة المرورية داخل السيارة سواء كان حزام الأمان والالتزام بالسرعة المحددة للسيارة ووسائل الامان، وضرورة احترام أنظمة المرور مثل ( إشارة المرور ، وخط المشاة , واستخدام كراسي الأطفال ) ، وعدم تمكين المراهق من سياقة السيارة قبل السن القانوني، والوعي المروري، وسيتم تنفيذ برامج تدريب وتثقيف في المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن بعض الحوادث تحصل نتيجة توجيه السائق بصورة خاطئة أو كونه مرهق من ساعات العمل الطويلة والكثير من المواضيع التي سيتم طرحها في جهود التوعية والتثقيف.