جمعية البر الخيرية بالعقيق توزع 1400 سلة غذائية وتصرف كسوة الشتاء

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وزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة العقيق، اليوم، 1400 سلة غذائية للأسر المستفيدة والمسجلة بالجمعية.

وأوضح أمين عام الجمعية محمد بن سعد الغامدي:-

أن السلال شملت الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للأسرة .

مشيرًا إلى أن الصرف سيستمر حتى استكمال بقية الأسر المستفيدة من الجمعية.

وبين الغامدي أنه تم صرف كسوة الشتاء لـ 1100 طالب وطالبة من أبناء المستفيدين المسجلين بالجمعية بقيمة قاربت 500 ألف ريال.