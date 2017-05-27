جمعية المشورة الاجتماعية..الرؤية والرسالة.. تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن جدة

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نبذة عن الجمعية:

بناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 1437/2/19ه صدرت موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إنشاء جمعية المِشْوَرة الاجتماعية ومقرها جدة بتاريخ 1438/6/17 ه وتصريح (رقم 873).

الرؤية: تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن جدة بوجه عام وجدة التاريخية بوجه خاص، كمنارة ثقافية واقتصادية وميناء بحري وجوي للحج والعمرة والتجارة والسياحة وحافز للاستثمار بما يتماشى مع رؤية 2030 .

الرسالة:

1- إبراز قِيم وكفاءات وقدرات أبناء جدة ومساهماتهم في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بمدينة جدة.

2) دعم ومساندة أنشطة وفعاليات شباب وشابات جدة ودعم الأسر الفقيرة والمنتجة والحفاظ على التقاليد والعادات الأصيلة والتناغم والتكاتف المجتمعي.

3) تفعيل المشاركات وتنمية فرص العمل من خلال إحياء ودعم أنماط الألعاب والأزياء والأكلات والحرف والمهن والأهازيج والصهبات والممارسات المجتمعية الأصيلة وتشجيعها.

الأهداف :

أولا : تشجيع ودعم مبادرات وبرامج تعزيز التراث والمحافظة على الآثار والعادات والتقاليد والأدوات والممارسات المجتمعية الأصيلة في مدينة جدة التاريخية.

ثانيا : مساعدة الأسر المنتجة في مجالات الحرف والمهن القديمة في جدة التاريخية وتسويق منتجاتها بالتعاون مع الجهات المعنية.

ثالثا : تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية استثمارية ، تهدف الى إحياء وتعزيز المهن والحرف القديمة ، والمحافظة على تاريخ جدة وتراثها وترميم بيوتها القديمة.

رابعا : إحياء الأكلات الشعبية والحرف التقليدية التي تشتهر بها جدة وتشجيع الأسر المنتجة في العمل بها وتسويقها.

خامسا : تحقيق التنمية الثقافية عن طريق :عقد الندوات / وورش العمل / والمحاضرات / والدورات التثقيفية التوعوية حول مدينة جدة والاستثمار فِيهَا بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة ، ونشر كل ذلك في مطبوعات.

وقد تشكل مجلس إدارة الجمعية من كل من :

1-أ.أحمد باديب

الرئيس الشرفي

2-أ.د.عبدالرزاق أبوداود

رئيس مجلس الإدارة

3- أ.عصام أبوزناده

نائب رئيس مجلس الإدارة

4-أ/عبدالجليل مناع

5-أ.حسين طرابلسي

عضو مجلس الإدارة آميـــن الصنوق

6-د.عبدالاله جدع

عضو مجلس الإدارة

7- أ.فؤاد أشرم

عضو مجلس الإدارة

8-د.عدنان اليافي

عضو مجلس الإدارة

9-أ.مروان عبدربه

عضو مجلس الإدارة

10-د.فاضل فيومي

عضو مجلس الإدارة

11-أ.خليل الحبشي

عضو مجلس الإدارة