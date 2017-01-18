جمعية النهضة الخيرية تطلق هويتها وإستراتيجيتها الجديدة

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قامت جمعية النهضة النسائية الخيرية بمقرها الرئيس ، اليوم، لقاء إطلاق هويتها الجديدة.

بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز الأمينة العامة للجمعية.

وأكدت نائبة رئيسة الجمعية فوزية الراشد في كلمتها خلال اللقاء:-

التزام الجمعية بمشاركة المجتمع بجميع إنجازاتها من رؤية ورسالة ومبادئ توجيهية، حرصا على جودة الخدمات المقدمة.

إضافة إلى التعاون مع مختلف الجهات لتحقيق رسالتها وأهدافها التي من ضمنها إشراك المرأة بتفعيل دورها في جميع المجالات.

من خلال العمل على ضمان بيئة مجتمعية تعتز بمشاركتها وتحافظ عليها وتبني قدراتها لتصل إلى مواقع قيادية.

وأوضحت أن اللقاء شهد عرض و إطلاق الهوية الجديدة للجمعية.

والاطلاع على أهم أهداف الخطة الإستراتيجية الجديدة للأعوام (2017-2020) التي تواكب رؤية المملكة 2030م.

مشيرة إلى أن اللقاء حضره عدد من داعمي برامج جمعية النهضة الذين شاركتهم الجمعية نتائج خطتها الإستراتيجية للأعوام الماضية (2013-2016) .

يذكر أن جمعية النهضة تعد إحدى أعرق الجمعيات الخيرية في المملكة بمسيرة طويلة تجاوزت 54 عاماً.

حافلة بالإنجازات كان لها دور ريادي تجاه القضايا الاجتماعية الملحة والمتغيرة، التي تسهم في تنمية المجتمع.

حيث تبنت منذ تأسيسها دور الريادة في مجالات عدة ومنها التعليم.

وبدأت بأول فصول لمحو الأمية تزامناً مع دخول تعليم الفتيات إلى المملكة مروراً بإنشاء أول مدارس لمتلازمة داون في الخليج.

وتبنت الجمعية الحملة التوعوية لرفع نسب المشاركة المجتمعية في انتخابات المجالس البلدية.

التي سمحت للمرأة وللمرة الأولى بأن يكون لها دور فعال بالتقدم إما كمرشحة أو ناخبة.

الذي يعد شكل من أشكال تمكين المرأة الذي يحقق رؤية جمعية النهضة منذ تأسيسها لتكون عنصر فاعل في مجتمعها.