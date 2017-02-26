جمعية رعاية الأيتام بجازان تبحث تفعيل الشراكة مع تعليم جازان وصبيا

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نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة جازان “غِراس” أمس اللقاء الأول مع ممثلي إدارة التعليم بجازان وصبيا،وذلك لتفعيل الشراكة مع الجمعية.

بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي الشعبي.

ومساعد مدير عام تعليم جازان للشؤون التعليمية ياسر دويري وممثلي إدارة تعليم جازان وصبيا.

وذلك بقاعة الاجتماعات بالغرفة التجارية الصناعية بجازان .

وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن عمر مدخلي :

أن اللقاء تضمن بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بتفعيل الاتفاقيات التي وقعتها الجمعية .

مع كل من إدارتي التعليم بجازان وصبيا والتي تهدف إلى رعاية وتنمية شخصية أبنائنا وبناتنا الأيتام خلال مراحل الدراسة.

ومتابعتهم وتأهيلهم ببرامج وأنشطة تعينهم على التفوق وبث روح المبادرة في خدمة أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم .

يذكر أن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة جازان “غِراس” قد أبرمت اتفاقية مع إدارتي التعليم بجازان ومحافظة صبيا.

وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجمعية:

حيث تهدف الاتفاقية لتعزيز العمل المشترك بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني لخدمة الأيتام .

والقيام بالمسؤولية المجتمعية المشتركة بين هذه القطاعات ودورها الفعال في تنمية المجتمع.

لتحقيق الجودة فيما يعود على اليتيم بالنفع والفائدة وتكامل الجهود المبذولة لرعاية وخدمة أيتام منطقة جازان.

والتي ستنعكس على اليتيم في تطويره وتأهيله وجعله عنصرا فاعلا في مجتمعه