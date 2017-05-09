“جمعية رفاق” تدفع بـ”35″ يتيماً لدورة “صيانة الجوالات”

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حائل: صالح سالم

دفعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل بالتعاون مع معهد أضواء المعرفة، بـ35 يتيماً من مستفيدي الجمعية لدورة صيانة الجوالات لتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة في التنقية الحديثة وتدريبهم وتطويرهم وإعدادهم للدخول إلى سوق العمل.

وقال مدير عام الجمعية الأستاذ عيسى فريح التميمي إن الدورة لمستفيدي الجمعية كمرحلة أولى لـ35 يتيماً، مشيراً إلى أن هذه الدورات تعينهم على اكتساب المهارات التقنية بشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

وأكد “التميمي” أن التعاون مع المعهد مستمر لتقديم أكثر من دورة في مجالات متعددة لتمكين الأيتام وفق رؤية المملكة العربية السعودية2030.

وقدم “التميمي” شكره وتقديره لمنسوبي معهد أضواء المعرفة على ما قدموه من جهودٍ مثمرة في سبيل نشر ثقافة التدريب والتطوير في المجتمع.