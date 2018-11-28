جمعية سند تكرم العاملين بالخدمات المساندة بالمستشفيات

الرياض- واس

كرّمت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، العاملين بالخدمات المساندة في مستشفيات المملكة التي تتضمن أقسام أورام الأطفال لعام 2018 م وذلك بمقر الجمعية بالرياض.

وأوضحت سموها في كلمة ألقتها خلال حفل التكريم مساء أمس أن جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان دأبت على تنظيم هذا الحفل سنويا إيماناً بجهود الفئات العاملة بمستشفيات أورام الأطفال كافة، الذين يقدمون الرعاية والمساندة للأطفال المرضى بالسرطان، تقديرا لتفانيهم في أداء مهامهم.

وقالت : تخدم الجمعية في الجانب الصحي والنفسي والاجتماعي، ما يقارب 1000 طفل سنويا، عبر أكثر من عشرة برامج موجهة لرعايتهم، والتخفيف عنهم ومساندة ذويهم، واستطاعت الجمعية منذ تأسيسها تطوير برامجها التي تتضمن رعاية الأطفال ودعم ذويهم، وتقديم الدعم أيضا لكل من يخدم الطفل المريض بالسرطان لما تستدعيه فترة علاجه الطويلة من الرعاية المتخصصة الطبية، والنفسية ، والاجتماعية التي تستهدف مصلحة الخطة العلاجية للأطفال .

وأشارت إلى أن التكريم يحمل معاني عدة لتحفيز موظفي المستشفيات المتميزين بجهدهم، واهتمامهم بالأطفال المرضى بالسرطان، والبارزين في أدائهم لعملهم المباشر مع الأطفال, ويهدف إلى تشجيع منسوبي المستشفيات بالاستمرار فيما يبذلونه من جهد وحسن التعامل مع هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع كونها تحتاج إلى الاهتمام التكاملي الذي يلقي بأثره على تحسن حالة الطفل واستجابته للعلاج.

وفي ختام الحفل كرمت سموها المساندين للخدمات المقدمة للمرضى وهم ” أخصائيّو العلاج الإشعاعي، وموظفو علاقات المرضى، وأخصائيّو التثقف الصحي، وأخصائيّو العلاج الطبيعي ” .