جمعية سيهات توزع ألف سلة رمضانية

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سيهات – البلاد

يعكف متطوعو لجنة المساعدات العينية بجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية على تجهيز المؤونة الرمضانية تمهيداً لتوزيعها قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضحت مسؤولة اللجنة بالجمعية بتول الصاخن أن أكثر من ١٠٠ متطوع ومتطوعة يعملون على إعداد السلال الغذائية من أجل توزيعها شهر رمضان المبارك المقبل على المستفيدين من خدمات الجمعية،

مشيرةً إلى أن قيمة السلة الغذائية يبلغ 1150 ريالاً، وتحتوي على 20 صنفاً غذائياً ولحوم، وبلغ عدد المستفيدين من المحتاجين والأيتام أكثر من 1000 أسرة هذا العام، فيما يبلغ عدد أفرادها أكثر من 5000 فرد.

وأفادت أن عضوات اللجنة بدأن بتحديث بيانات الأسر المستفيدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر لاستكمال البيانات المطلوبة لألف أسرة مستحقة من مدينة سيهات”، لافتةً النظر إلى أن البرنامج يغطي 18 حياً من أحياء سيهات.