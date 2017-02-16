جمعية ” كفيف” تنظم ورشة عمل “صيانة آلات برايل الكاتبة”

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اختتمت ،أمس ورشة عمل ” صيانة آلات برايل الكاتبة – بيركنز-.

التي نظمتها جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في إدارة التربية الخاصة.

التي استضافها معهد النور في مقره بالرياض .

وهدفت الورشة إلى إيجاد كفاءات سعودية قادرة على صيانة هذه الآلة التي تعد للشخص الكفيف بمثابة القلم للمبصر.

إضافةً إلى سد النقص الكبير في الحاجة إلى الصيانة والتعويض عن الكفاءات الأجنبية التي غادرت المملكة.

وحرصت الجمعية على تدريب المؤهلين من المكفوفين والعاملين معهم في هذا الجانب المهم الذي لا يُستغنى عنه .

وقد حضر الافتتاح كل من عضو مجلس إدارة جمعية كفيف وممثلها المالي عبداللطيف بن محمس.

و مشرف الإعاقة البصرية في إدارة تعليم الرياض عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفليج.

ومدير معهد النور محمد بن عبدالمحسن الأحمد .