جمعية مراكز الأحياء بجدة تقيم مهرجان (جدة حكايتنا)

جدة – سالم بكوش

بناء على موافقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة على إقامة العديد من المهرجانات بإشرافٍ جمعية مراكز الأحياء في محافظة جدة وقعت الجمعية عقد إقامة وتنفيذ مهرجان رمضان والعيد بمسمى (جدة حكايتنا) والذي يستمر لمدة تسعين يوما ابتداء من 1 شوال والذي سيكون على مساحة 50 ألف متر مربع على امتداد طريق الملك عبدالعزيز.

وأعـرب الأمين العام للجمعية المهندس حسن الزهراني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة الجمعية على موافقته إقامة المهرجان، منوهاً بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي للجمعية، لجمـيع الفعاليات المميزة من أجل أن تكون مدينة جدة رائدة محلياً وعالمياً، وهو ما ينعكس على جوانب الحياة المجتمعية المتوافقة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأوضح المهندس حسن بأن إقامة المهرجان يهدف إلى إضفاء جو المتعة والترفيه خلال الإجازة عبر برامج ومناشط تستهدف الأسرة والطفل لقضاء إجازة تنسجم مع العادات والتقاليد، وتعكس أهمية وجود مثل هذه المهرجانات التي تُسهم في شغل أوقات الشباب والفتيات بما ينفعهم، وإقامة البرامج المجتمعية والترفيهية والمسابقات، إلى جانب إقامة المعارض التسويقية. وأشار بأنه تم تشكيل لجان لتوزيع المهام والإشراف على المهرجان، موضحاً أن إدارة المهرجان بدأت في الترتيب والتواصل مع القطاعات المختلفة ذات الصلة بالمهرجان.

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