جمعية مراكز الأحياء بجدة تنظم ملتقى “مجتمعي مسؤوليتي “

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نظمت جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة مساء اليوم ملتقى ” مجتمعي مسؤوليتي ” الأول وذلك بمركز حي المنتزهات النموذجي .

وأوضح الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة المهندس حسن بن محمد الزهراني:-

بأن ملتقى “مجتمعي مسؤوليتي” يأتي ضمن فعاليات مشروع مكة الثقافي “كيف نكون قدوة.

مبينا أن الملتقى يعد ملتقى شبابي جماهيري يسعى للتعريف والتوعية بقيمة المسؤولية الاجتماعية والتحفيز لها.

وزيادة الدافعية الإنتاجية الاجتماعية لدى شباب المجتمع لخدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم.

مشيرا إلى أن الملتقى يستهدف مشاركة أكثر من 500 شاب في مختلف فعالية.

وأفاد أن الملتقى تنظمه جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة بهدف بناء وتعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية وجدانياً ومعرفياً.

إلى جانب نقل خبرات وتجارب الضيوف في بناء المشاريع التطوعية بشكل احترافي وتعزيز الجانب السلوكي الايجابي لدى الشاب في مجتمعه.

فضلاً عن استثمار الشباب لأوقاتهم بما يفيدهم وينمي قدراتهم.

مبيناً بأن الملتقى يستهدف الشباب في المرحلة الثانوية والجامعة بشكل عام .

وعبر المهندس الزهراني عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة.

كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة لدعمه المتواصل للجمعية وبرامجها.