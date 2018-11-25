جمعية مراكز الأحياء تتبنى 5 قيم لبناء الإنسان

جدة – عبدالهادي المالكي

تبنت جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة خمس قيم تسعى الجمعية من خلال استراتيجيتها لتعميقها في المجتمع وتستهدف غرس هذه القيم مساهمة في بناء الإنسان القوي الأمين وهي : الأمانة، إتقان العمل، الإخلاص والتفاني، حب الخير وإنسانية العلاقات.

وتهدف الجمعية إلى تحقيق رسالة اجتماعية تتمثل في إحداث تغيير اجتماعي في أسلوب حياة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة ورئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة :” سعدنا بما يتحقق في هذا الإطار من خلال مذكرات التفاهم بين جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة والعديد من الدوائر الحكومية، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تطوير هذا التعاون ضمن إطار عملي وآلية للمتابعة وخطط مستقبلية على

أسس علمية .. وبذلك تلتقي كل الجهود وتتواصل الرؤى والأفكار نحو أهداف مشتركة في خدمة المجتمع بمستوى مهني ومثالي يبعث على الفخر والاعتزاز.

وبالاطلاع على العدد المتزايد للبرامج والدورات التدريبية والفعاليات الرياضية ولثقافية والاجتماعية وعلى جهود لجنة إصلاح ذات البين في صيانة الأسرة وحمايتها من التصدع، وحينما نرى الجهود الخيرة للداعمين تترجم إلى واقع ملموس من الإنجازات، نُعبر بكل اعتزاز عن الشكر والتقدير لكل الجهود الخيرة والمثمرة متمنين لأصحابها كل توفيق وتقدم ونجاح.”

يذكر أن عدد مراكز الجمعية بلغت 13 مركزاً رجالياً و 12 نسائياً.