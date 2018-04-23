جمعية ” نبأ ” الخيرية بخميس مشيط تكرّم 254 حافظاً وحافظة لكتاب الله

نظمت جمعية ” نبأ ” الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة خميس مشيط مساء اليوم ، الحفل السنوي الـ 17, لتكريم حفظة القرآن الكريم لعام ١٤٣٨- ١٤٣٩، والبالغ عددهم ٢٥٤ حافظاً وحافظة لكتاب الله، بحضور المحافظ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، وذلك في فندق ميركيور بخميس مشيط.

وبدئ الحفل المعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس جمعية نبأ الخيرية الدكتور منصور بن عبدالرحمن الشغيبي كلمة أوضح خلالها أن:

الجمعية حرصت منذ بدء نشاطها في تعليم كتاب الله على أن تؤدي رسالتها بما يحقق أهدافها بمنهجية علمية وإدارية تخصصية ورؤية طموحة وأهداف إستراتيجية ساندها تضافر الجهود والدعم السخي الذي تلقته من أهل الإحسان.

ومثابرة الفريق الإداري بقيادة مجلس الإدارة ومتابعتهم, مؤكداً أن الجمعية حققت إنجازات مباركة تعدّ وسام شرف للعاملين فيها.

وأشار الشغيبي إلى أنه انطلاقاً من المرحلة الجديدة للجمعية ، وفي إطار حرص مجلس الإدارة على العمل وفق منظومة مؤسسية مترابطة ومنسجمة تتماشى مع رؤية الجمعية في بناء جيل قرآني يكون ركيزة للوطن ودرعاً له ومثالاً يُقتدى به.

قامت بإعداد لوائح لأنظمتها وأتمّت وسائلها العلمية والتعليمية, وقدّمت برامج متميزة لتعليم القرآن في بيئة احترافية آمنة.

من خلال كوادر مؤهلة ونظم متقدّمة في ظل شراكة مجتمعية فاعلة, وفق خطة إستراتيجية تأتي استمراراً لمسيرة التطوير في الجمعية, مبشرة بمستقبل واعد – بإذن الله – .

بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً وثائقياً عن الجمعيّة وبرامجها وأنشطتها وإنجازاتها خلال هذا العام.

عقب ذلك استمع الحضور إلى تلاوات لحفظة كتاب الله, بعدد من الروايات, ثم شاهد الجميع مسيرة الحفاظ الذي بلغ عددهم 254 حافظاً وحافظة لكتاب الله.

وفي نهاية الحفل كرّم محافظ خميس مشيط حفظة كتاب الله وسلّمهم الدروع التذكارية بهذه المناسبة.

حضر حفل التكريم مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتور حجر بن سالم العماري.

والرئيس الفخري لجمعية ” نبأ ” الخيرية عبدالعزيز بن مشيط.

ومساعد المشرف على الإدارة العامة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم موسى بن محمد التويجري, وعدد من مديري الإدارات الحكومية والجمعيات الخيرية بمنطقة عسير.