جمعية نقاء تؤكد أهمية دور الأسرة في التوجيه والمتابعة للطلاب خلال فترة الامتحانات

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أكد المدير العام للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين “نقاء” محمد بن سليمان المعيوف:

أهمية دور الأسرة في التوجيه والمتابعة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

محذرا أولياء أمور الطلاب إلى الحيطة والحذر….

حيث ينشط مروجو المخدرات في هذه الفترة لترويج المنشطات والدعاية لها بوصفها منشطا يساعد على السهر والمذاكرة والتركيز .

ولفت الانتباه إلى خطورة ما يسمى بالمنشطات حيث أكدت الدراسات العلمية إلى أن المخدرات تعد سببا رئيسيا لتدني مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب.

مشيرا إلى أهمية متابعة الأجهزة التعليمية للوقوف سدا منيعا أمام هذه السموم وتحذير الطلاب للابتعاد عنها والإبلاغ عن مروجيها .

وأضاف المعيوف ” إن الذين تعاطوا المخدرات في معظم أحوالهم جربوا التدخين من الصغر.

داعين الطلاب إلى الابتعاد عن تعاطي التدخين ، وبخاصة في أماكن التجمعات كالتموينات أو المطاعم أو المقاهي.

بعد انتهاء من الامتحانات حيث ينشط المروجين ويندسون في أوساط الطلاب لترويج بضاعتهم الفاسدة ” .

وأكد المعيوف أهمية الإعلام في التحذير من هذه الآفة وتوعية الطلاب بأضرار المخدرات .

بطرح برامج تتناسب مع موسم الامتحانات.

وعدم عرض المسلسلات والافلام التي يكثر فيها تعاطي التدخين والمخدرات حتى لا تعطي رسالة خاطئة للطلاب .

وفي ختام تصريحه دعا المعيوف أولياء أمور الطلاب إلى ملاحظة أي تغيرات سلوكية تطرأ على أبنائهم .

وإبلاغ الجهات المختصة للعناية بهم وحمايتهم من هذه الآفة ، كما أكد المعيوف استعداد جمعية نقاء علاج الطلاب مجانيا من آفة التدخين .