جمعية ” هدية ” تبدأ بيع سندات الهدي والأضاحي لضيوف الرحمن

بدأت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية اليوم في بيع سندات الهدي والأضاحي لحجاج بيت الله الحرام.

بإشراف مباشر من مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي التابع للبنك الإسلامي للتنمية الذي يقوم بتنفيذ النسك نيابة عن الحجاج وتوزيع اللحوم على المحتاجين من المسلمين .

وتقوم جمعية هدية بصفتها وكيلاً معتمداً للمشروع بتسهيل حصول الحجاج على الخدمة الموثوقة.

بحكم تخصصها في خدمة ضيوف الرحمن وقرب مواقع خدماتها من الحرمين الشريفين وتوافر المترجمين بأغلب لغات الحجاج .

وأوضح مساعد المدير العام للبرامج والخدمات الأستاذ عبد الرحمن السالمي أن:

الجمعية تسعى خلال هذا العام إلى زيادة سندات الهدي والأضاحي بنسبة 12%عن موسم الحج الماضي 1437هـ.

وذلك من أجل راحة ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات التي تمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وبين أن الجمعية قدمت خلال الأعوام السابقة العديد من المشروعات الخيرية التي نالت استحسان قاصدي بيت الله الحرام.

واستطاعت عبر مشروعاتها المختلفة التي أشرف على تنفيذها كوادر مؤهلة ومدربة على مرونة التعامل مع مختلف الثقافات واللغات.

مفيداً أن عدد الخدمات في العام المنصرم بلغ أكثر من 27 مليون خدمة استفاد منها ما يزيد على 9 ملايين حاج ومعتمر وزائر.

تم تقديمها في أكثر من “46” موقعاً بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والمطارات والمنافذ الحدودية.

داعياً الخيّرين والموسرين و أفراد المجتمع لاغتنام شرف الزمان والمكان ودعم برامج وخدمات الجمعية .

من أجل إكرام ضيوف الرحمن والإسهام في رسم الصورة المشرفة لأبناء الوطن في نفوس قاصدي بيت الله الحرام .

يذكر أن جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، تأسست قبل ثمانية اعوام ومهمتها الرئيسية تقديم خدمات إنسانية تسهل على الحاج والمعتمر والزائر أداء المناسك.

وتحول الجهود الخيرة والإسهامات المباركة إلى خدمات متميزة من خلال التطور والإبداع وسرعة الاستجابة بكفاءة وفعالية وفق المعايير العالمية .