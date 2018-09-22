جمل يتسبب في 10 وفيات وإصابات على طريق اليث

جدة- حماد العبدلي

تسبب جمل سائب في وفاة 4 أشخاص (رجل وثلاث نساء) وإصابة 6 آخرين، وذلك في حادث تصادم بين ثلاث سيارات وقع مساء أمس على طريق الليث.

وفي التفاصيل، أن سيارة كيا اصطدمت بجمل سائب على طريق غميقة – الليث وحاولت سيارتان تفادي الحادث لكنهما اصطدمتا به ما أدى لوفاة 4 أشخاص في الحال، وإصابة 6 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بإصابات تراوحت بين المتوسطة والخفيفة.

وباشر الحادث مرور الليث وفرق الدفاع المدني التي أخرجت ثلاث حالات محتجزة، فيما تم نقل المصابين عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الليث العام.