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جمهورية القمر تؤكد رفضها التدخل الكندي في الشؤون الداخلية للمملكة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time24 / ذو القعدة / 1439 هـ       7 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت حكومة جمهورية القمر المتحدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء الأزمة الدبلوماسية مع جمهورية كندا وتأكيد رفضها وإدانتها للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة ” على أساس ذريعة زائفة بالدفاع عن حقوق الإنسان ” .

وقالت في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرانكفونية اليوم ” إن هذا غير مقبول ويتنافى مع العرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية، وأن ذلك لا يخدم السلم والأمن الدوليين ، بل يهدد الأمن والاستقرار”.

وأضاف البيان ” كما تؤيد كل الإجراءات المتخذة من قبل المملكة العربية السعودية رداً على ما ورد من وزيرة الخارجية والسفارة الكندية في الرياض بشأن ما سمته نشطاء المجتمع المدني “.

ibrahim

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