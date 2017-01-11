جمهور الهلال يطالب باستقالة رئيس اتحاد الطائرة
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الرياض- البلاد
رفضت جماهير نادي الهلال الاعتذار الذي تقدم به عبد الهادي الحبابي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، وطالبته بالاستقالة من منصبه، باعتباره أساء إلى فريق من المفترض أنه مسؤول عنه ولايمكن لأي مسؤول أن يكون متحيزاً لأي فريق، وأن يكون على مسافة واحدة من جميع الفرق. وكانت جماهير الهلال قد فوجئت بتغريدات مسيئة على الحساب الرسمي لعبد الهادي الحبابي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة؛ مما أثار غضب كل الهلاليين وطالبوا باستقالته. وقام الحبابي بحذف التغريدات المسيئة من حسابه، وتقدم باعتذار للجماهير عما بدر من إساءة قائلاً: صدرت بعض التغريدات غير الموفقه بحق بعض الأندية والجماهير، واعتذر للجميع عنها، وأتمني أن نوفق في خدمه الوطن، من خلال اتحاد الطائره ونقدم الأفضل.
الوسوم:استقالة رئيس اتحاد الطائرة
التصنيف: الرياضة
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