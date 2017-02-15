العدد 21846 15 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

جمهور جميل يتخطى الـ 900 ألف

0 تعليق 85 مشاهدة
جمهور جميل يتخطى الـ 900 ألف
شارك عبر واتساب

جدة- البلاد

تخطى جمهور دوري جميل للمحترفين حاجز الـ 900 ألف متفرج، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الـ 18.

وكانت الجولة الـ 18 قد سجلت حضوراً بلغ 25890 متفرجا، ليصل عدد جمهور دوري جميل حتى الآن إلى 906129 متفرجا.
ومن المنتظر أن يتخطى الحضور الجماهيري حاجز المليون في الجولتين القادمتين، واللتين تشهدان العديد من المباريات الجماهيرية؛ أبرزها الأهلي والنصر، والشباب والاتحاد، والاتحاد والهلال.

الوسوم:

التصنيف: الرياضة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق