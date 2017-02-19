جموع المصلين تؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول أحمد عتودي

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أدت جموع المصلين في محافظة الدرب بمنطقة جازان اليوم ، صلاة الميت على الجندي أول أحمد بن ناصر ملفي عتودي.

أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وذلك بجامع العرق بمركز عتود بالمحافظة .

وتقدم المصلين محافظ الدرب حسن بن عبدالله أبوشرحة وعدد من ضباط القوات المسلحة وزملاء وأقارب الشهيد.

وعقب الصلاة قدم محافظ الدرب تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله-.

وتعازي سمو أمير منطقة جازان لوالد الشهيد وذويه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه.

سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره .