جموع المصلين يشيعون شهيد الواجب الفيفي

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فيفاء – واس

شيّعت جموع المصلين في محافظة فيفاء بمنطقة جازان عقب صلاة عصر أمس ، شهيد الواجب وكيل الرقيب أحمد بن يحيى حسين الخسافي الفيفي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي ،

يتقدمهم محافظ فيفاء محمد بن عبدالله الغزي ، ورئيس مركز الجوة بفيفاء عبدالله الظافري وأهالي فيفاء وزملاء الشهيد من ضباط وأفراد . ونقل محافظ فيفاء تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- وتعازي سمو أمير منطقة جازان لذوي الشهيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره .