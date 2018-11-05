«جناح السعد» يهدي الموسى ذهب الملك

متابعة-حمودالزهراني

طار «جناح السعد» بكأس دعم خادم الحرمين الشريفين للحفل الرابع لميدان فروسية الأحساء، الذي أقيم بميدان الفروسية، برعاية كريمة من قائد لواء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الآلي اللواء ركن عوضة بن محمد الشهراني، وبحضور قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي اللواء عبود بن عبدالله الشهراني، وعدد من ضباط الحرس الوطني.

وقد حصل الجواد قدعان على المركز الأول في الشوط الأول المخصص للخيل، التي لم تربح، والتي ربحت من 0 ـ 2 سباق، لمسافة 1600م وبدعم ميدان الأحساء، وذلك في زمن وقدره 2.05.67 دقيقة، وفي الشوط الثاني مفتوح الدرجات عمر ثلاث سنوات 2015م ولمسافة 1600م على دعم خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ورعاه، جاء مديها أولًا في زمن وقدره 2.02.44 دقيقة.

وفي الشوط الثالث للخيل التي لم تربح عمر ثلاث سنوات وأكثر لمسافة 1400م على دعم ميدان الفروسية بالأحساء، جاء بعيد عنك أولًا في زمن وقدره 1.48.65 دقيقة.

وفي الشوط الرابع للخيل التي ربحت من 1 ـ 3 سباقات لمسافة 1400م على دعم خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله ورعاه، جاء طليق أولًا في زمن وقدره 1.46.30 دقيقة، وفي الشوط الخامس على دعم خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله ورعاه، مفتوح الدرجات عمر ثلاث سنوات وأكثر ولمسافة 1400م، جاء أشقراني أولًا في زمن وقدره 1.45.56 دقيقة.

أما الشوط السادس الرئيس، على دعم خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله ورعاه، مخصص للخيل التي لم تربح عمر سنتين مواليد 2016م ولمسافة 1200م، جاء «جناح السعد» للمالك سعيد بن عبدالله الموسى والمدرب نفسه ، والخيال خالد الرويشد أولًا في زمن وقدره 1.29.33 دقيقة.

وبعد نهاية السباقات، كرم راعي الحفل قائد لواء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الآلي اللواء ركن عوضة بن محمد الشهراني مالك الفائز «جناح السعد» بكأس السباق.