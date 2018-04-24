جناح “السعودية” يحصل على جائزة أفضل إدارة في معرض سوق السفر العربي بدبي

حقق جناح الخطوط السعودية في معرض سوق السفر العربي 2018 بدبي جائزة أفضل إدارة جناح من بين (2500) جهة عارضة من شركات الطيران، وهيئات السياحة، والفنادق ، والشركات المتخصصة في السفر والسياحة.

وتسلم نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج ، المشرف على تنظيم وإدارة جناح الخطوط السعودية

في المعرض ، الدكتور فهد الجربوع ، الجائزة من نائب رئيس الشركة المنظمة للمعرض.

وبين الدكتور الجربوع أن هذه الجائزة تعكس تميز مهنية وإحترافية أعضاء الفريق وفق تقييم لجنة التحكيم المحايدة

والمتخصصة في تقييم أداء الجهات العارضة في المعرض

مشيراً إلى أن إجماع المحكمين على منح جائزة أفضل إدارة لجناح الخطوط السعودية يؤكد تميز مشاركة الناقل الوطني

وإحترافية منسوبيه في التنظيم والإدارة ، ما عكس صورة مشرفة عن أبناء الوطن.

وحظي جناح الخطوط السعودية بإقبال كبير من زوار المعرض ، حيث تم تخصيص الطابق الأرضي لعرض المنتجات والخدمات ،

والطابق الثاني لعقد اللقاءات مع ممثلي الشركات والجهات الراغبة في التعاون مع الخطوط السعودية.