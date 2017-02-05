جناح القصيم يبهر زوار الجنادرية بـ 44 فعالية

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الرياض- البلاد

افتتح جناح منطقة القصيم مساء أمس, أبوابه لزوار مهرجان الجنادرية 31, بحوالي 44 فعالية وركناً مختلفاً تجسد الموروث الشعبي والثقافي للمنطقة .

واطلع زوار الجناح على الأركان المختلفة التي تعكس حضارة المنطقة وموروثها, بمتابعة مستمرة من أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل, الذي حرص على أن يسجل الجناح حضوراً مشرفاً يعكس جزءًا من ثقافة المملكة التي انغرست وما زالت باقية في ظل التنوع المستمر للثقافة السعودية .

وأوضح المشرف العام لجناح منطقة القصيم عبد الرحمن بن محمد السعيد, أن جناح المنطقة لهذا العام رفع عدد مشاركاته من 31 إلى 44 فعالية متنوعة توزعت بين 12 موقعاً مختلفاً, أبرزها القصر التراثي ومسرح العروض وقيصرية الحرف والأسر المنتجة والأكلات الشعبية والمحلات التجارية والألعاب الشعبية, بالإضافة إلى ركن التشكيليين ، مؤكداً بأن التركيز يزداد على الإرث القصيمي الذي يشكّل منتجاً ثقافياً وحضارياً .

وأشار إلى أن فريق العمل في الجناح, صمموا المعروضات التي أسهمت بشكل فعال في إبراز الإنسان في القصيم بطبيعته, مبيناً أن الجناح هو نافذة متاحة لكل زائر ليطلع على موجودات القصيم وتراثها وأسواقها بالحركة الثقافية والفكرية والحضارية والزراعية والاقتصادية، ومؤكداً أن الجميع من خلال هذا الجناح يسعون إلى عكس هوية الفرد القصيمي بثقافته وارثه التاريخي بشكل كامل .

كما أفاد السعيد بأن أبرز الإضافات على جناح منطقة القصيم لهذا العام, هو جناح جامعة القصيم, وجائزة الشاب العصامي, ومعرض صور تاريخية من القصيم, والفن التشكيلي ، منوهاً بأن سمو أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل, يؤكد دائماً أهمية التركيز على جانب الضيافة القصيمية, وأن يعكس فريق العمل القيم والأصالة القصيمية .