جناح القصيم يعكس الواجهة الحضــــارية والتراثية للمنطقة

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بريدة – البلاد

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم جناح منطقة القصيم المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 ” .

حيث تجول سموه على جميع مفردات النشاط الثقافي والتجهيزات التي تمت للجناح الذي يشمل 12 موقعاً متفرقاً تضم 44 ركناً وفعالية توزعت بين 11معرضاً داخل القصر التراثي شملت مشاركة جامعة القصيم وجائزة الشاب العصامي ومؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله بالإضافة إلى مسرح العروض و10 مواقع للحرفيين والأسر المنتجة والمقهى الشعبي وركن التشكيليين والألعاب الشعبية حيث استمع سموه لشرح مفصل من قبل مشرفي الأركان والأجنحة للمشاركات المتعددة للجهات المختلفة في برامج تم جدولتها على مدار أيام الجنادرية حيث عكست زيارة سموه دعمه ومتابعته لفريق العمل خلال تجهيز المعرض.

وبين سمو أمير منطقة القصيم في ختام زيارته أن مشاركة المنطقة في الجنادرية 31 هو شرف يتشرف به أبناء القصيم والوطن بصفة عامة , مؤكداً أن هذه الزيارة هي للوقوف على جاهزية الجناح الذي سيعكس جزءاً من الوجه الحضاري والتراثي لأبناء القصيم , مبيناً أن هذا العام تم إشراك العديد من الجهات ورفع عدد المشاركات ليكون أكبر , مؤكداً أن الجناح هو الواجهة الحقيقية لعكس المواطن القصيمي المثقف الواعي , ومشدداً على العاملين بأن يتم تقديم كافة المعلومات التي يحتاجها كافة زوار المعرض .