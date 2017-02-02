جناح جامعة الباحة .. إطلالة حضارية بالجنادرية

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الباحة – حمود الزهراني

ينقل جناح جامعة الباحة هذا العام بقرية الباحة التراثية بالمهرجان الوطني للثقافة والتراث بالجنادرية ٣١ الجانب الحضاري والمشرق لمنطقة الباحة.

وأوضح رئيس وفد جامعة الباحة الأستاذ فهد بن سعيد آل مجثل بأن مشاركة الجامعة تتمثل من خلال الركن المخصص لها ليقوم بدوره التكاملي مع بقية الإدارات الحكومية بالقرية التراثية ,حيث يعرض من خلال الجناح الجوانب الحضارية والمشرقة وجوانب التنمية التي تشهدها منطقة الباحة بقيادة أميرها صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة من وكيل الإمارة وتوجيه مباشر من مدير جامعة الباحة المكلف الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني ,الذي يحرص على أن يكون الجناح مميزاً بتقديمه كل ما هو مفيد ويخدم المنطقة.

وأضاف رئيس وفد جامعة الباحة بأن الجناح يظهر بحلة جديدة تحوي أربع عشرة شاشة تفاعلية داخلية وخارجية يعرض من خلالها المشروعات التي تشهدها الجامعة من مشاريع منفذة وجاري تنفيذها وتحت الدراسة،

إضافة إلى استعراض لكليات الجامعة، والتخصصات المتوفرة، والتعاون الدولي، والفرص الاستثمارية، وبيوت الخبرة، والدراسات العليا المتوفرة، وكذلك مجموعة من الأفلام الوثائقية عما تقوم به الجامعة من دور كبير لخدمة الطلاب ومنسوبيها والمجتمع، مؤكداً بأن الجامعة تعمل وفق رؤية ورسالة في كافة ما تقدمه.

وأشار آل مجثل بأن الجامعة تنظم كذلك العديد من الأمسيات الثقافية والأدبية، كما أنها ستنفذ وبشكل يومي العديد من المسابقات الثقافية للزوار والتي تستهدف كآفة الشرائح.

وقدم رئيس وفد جناح الجامعة شكره لمدير جامعة الباحة المكلف الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الزهراني على دعمه وتشجيعه المستمر، ولرئيس وفد منطقة الباحة بالجنادرية الأستاذ محمد غرم الله لافي.