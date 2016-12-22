جناح (جدة وأيامنا الحلوة) يبهر الزوار في معرض الكتاب الدولي

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جدة – عبد الهادي المالكي

وقف زوار معرض جدة الدولي للكتاب من خلال جناح ” جدة وأيامنا الحلوة ” على ذكريات منطقة جدة القديمة وإرثها الحجازي التاريخي، من خلال استحضار تاريخ المنطقة بتراثها الإنساني والمكاني، وتقديمه للجيل الجديد في أروع صوره.

وقدم الجناح للزوار تنوّعًا كبيرًا في تراثه المكاني والإنساني، وكشف عظمة المكان، وعبق التاريخ، وما في كواليسه من حكايا كثيرة وقصص جديرة بتقديمها للجيل الجديد, مانال إعجاب الزوار وأثرى تفاعلهم .

كما تميز جناح ” جدة وأيامنا الحلوة ” بتنوع عروضه المختلفة وأسلوبه الشيق, مانتج عنه ولادة مقعد جدة، وجُدرانية جدة، وبيت جدة، ودكان جدة.

كما قام الجناح بتوفير معلومات متكاملة عن منطقة جدة التاريخية، ضمن أروقة الجناح التي تؤمّن أجواءً ملائمة تجبر الزائر على قراءة الماضي، وربطه بالحاضر في صورة رائعة ممزوجة بالماضي والحاضر.

ويهدف جناح ” جدة وأيامنا الحلوة ” إلى الحفاظ على التراث والتشجيع على كتابته وتدوينه, بالإضافة إلى توفير ماكتب عن جدة القديمة للاطلاع على تاريخ جدة بعاداتها وتقاليدها، وحفظ تراث المنطقة التاريخية.