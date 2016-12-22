جنرال أمريكي: القوات العراقية في وقفة تعبئة لتحرير الموصل

شارك عبر واتساب

أربيل-رويترز

قال جنرال أمريكي كبير في التحالف الدولي، الذي يدعم بغداد، إن القوات العراقية التي تحارب لاستعادة مدينة الموصل- آخر معقل كبير لتنظيم داعش – بدأت وقفة تعبوية مخططا لها مسبقا في أول توقف كبير للحملة.

واستعاد جنود القوات الخاصة ربع المدينة الواقعة بشمال العراق، لكن تقدمها أصبح بطيئا ومكلفا. وتمت إعادة نشر عدة آلاف من أفراد الشرطة الاتحادية العراقية من المشارف الجنوبية الأسبوع الماضي، لتعزيز الجبهة الشرقية.

وهذه القوات جزء من تحالف قوامه 100 ألف فرد، بدأ حملة في 17 أكتوبر تشرين الأول، أصبحت أكبر عملية يشهدها العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، وأطاح بصدام حسين.

وقال البريجادير جنرال بسلاح الجو الأمريكي ماثيو أيسلر، نائب قائد القوات الجوية بالتحالف بالهاتف لرويترز من بغداد: “هذه وقفة تعبوية للعمليات. هذا الأمر يهيئ الظروف لاستمرار تقدم قوات الأمن العراقية، وخطتها وعمليتها لتحرير الموصل.”

وأضاف: إن هذه العملية تأتي بعد 65 يوما، “سارت خلالها الأمور بإيقاع سريع على مستوى العمليات طيلة الوقت”، وأنها تشمل إصلاح المركبات وإعادة التزود بالذخيرة وتجهيز القوات للمرحلة القادمة.

وقال: “هناك الكثير من الأنشطة الجارية. سترون خلية نحل… في هذه الوقفة التعبوية.”

وأضاف “سوف يستأنفون (نشاطهم) قريبا، وقوات الأمن العراقية تديرهذا الجدول الزمني.”