جهود دولية لتثبيت الهدنة ودعم المفاوضات السورية

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عواصم- وكالات

قال رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري إن المعارضة قبلت مبدئيا ورقة تضم 12 مبدأ عاماً بشأن مستقبل سوريا قدمها المبعوث الدولي للوفود في نهاية جولة محادثات سلام استمرت ثمانية أيام.

وقال الحريري للصحفيين بعد الاجتماع النهائي لجولة المحادثات في جنيف إن المبادئ العامة بشأن مستقبل سوريا مستقاة من نقاط صاغها مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا العام الماضي.

وأضاف الحريري أن محادثات جنيف انتهت دون نتائج واضحة لكنها بحثت قضايا متعلقة بالانتقال السياسي بقدر مقبول من التعمق للمرة الأولى.

وانطلقت الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف حول سوريا يوم ـ23 فبراير2017، بعد انقطاع دام نحو عام وتركز النقاش فيها على مواضيع تشكيل حكومة جديدة في سوريا ومناقشة دستور جديد للبلاد وإجراء الانتخابات.

على صعيد آخر أشار الجانب الروسي في اللجنة المشتركة مع تركيا الخاصة بمراقبة الهدنة في سوريا، إلى وقوع 11 انتهاكا لوقف إطلاق النار فيما سجل الأتراك 13 انتهاكا.

جاء ذلك في بيان صدر عن المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتنازعة في حميميم نشر الجمعة 3 مارس.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تبذل بالاشتراك مع تركيا جهودا لفرض واستمرار وقف العمليات القتالية في سوريا ويتزامن ذلك مع تكثيف الجهود الدولية، للتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات بين الأطراف السورية المتناحرة، في أستانا وجنيف.

وجرت المفاوضات في عاصمة كازاخستان أستانا يومي ـ23 وـ24 يناير2017، برعاية الدول الضامنة لتثبيت نظام وقف الأعمال القتالية المعمول به حاليا في سوريا، والذي دخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 2016، وكذلك بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا. واستضافت أستانا بعد ذلك جولة ثانية من المفاوضات في يومي 15 و16 فبراير2017.