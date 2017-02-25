جواتيمالا تحظر سفينة الإجهاض

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جواتيمالا- ويترز

احتجز جيش جواتيمالا سفينة تحمل إمدادات من حبوب الإجهاض ومنعها من استقبال النساء اللواتي يرغبن في التخلص من حملهن قائلا إن الإجهاض محظور بموجب الدستور.

وقالت ليتيسيا زينيفتش المتحدثة باسم منظمة (ويمن أون ويفز) الهولندية التي لا تهدف للربح إن الجيش احتجز السفينة التي تديرها المنظمة وبعض أفراد طاقمها المؤلف من سبعة أشخاص بعد أن رست في رصيف خاص بميناء سان خوسيه على بعد 120 كيلومترا جنوبي العاصمة.

وتقدم السفينة خدمات الإجهاض مجانا للنساء حتى الأسبوع العاشر من حملهن لكن خارج المياه الإقليمية للدول التي تحظر الإجهاض.

وقال جيش جواتيمالا في بيان إنه لن يسمح للمنظمة بممارسة نشاطها تماشيا “مع الدستور فيما يتعلق بالحفاظ على الحياة البشرية والقوانين السارية في بلادنا.”