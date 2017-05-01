جوازات الرياض تمدد عملها لفترتين صباحية ومسائية

شارك عبر واتساب

مدّدت جوازات العاصمة الرياض، العمل في استقبال المستفيدين من الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لفترتين صباحية ومسائية في مقرّ الحملة بالرياض.

وقال مدير العلاقات والاعلام بجوازات منطقة الرياض المقدم سعود بن عبدالله الرشود، الأحد (30 إبريل 2017)، أن العمل يبدأ صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، باستثناء يومي الجمعة والسبت.

وبين المقدم الرشود، أنه تم تمديد وقت الدوام الرسمي في مقرّ الحملة بمدينة الرياض لزيادة عدد المستفيدين من الحملة الوطنية الشاملة، وسعيًا لتنفيذ توجيهات مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني وبإشراف مباشر من مدير عامّ الجوازات اللواء سليمان اليحيى في سرعة إنجاز معاملات المخالفين الراغبين في إنهاء إجراءاتهم.

ودعا المخالفين إلى سرعة الاستفادة من الأمر السامي الكريم والإعفاءات الممنوحة لهم من الآثار المترتبة على بصمة (مرحل)، والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين في حال المبادرة بمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص في مدة لا تتجاوز (90) يومًا تبقى منها 56 يومًا، وبإمكانهم العودة إلى المملكة بالطرق النظامية لمن يرغب ذلك.