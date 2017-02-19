جوازات المدينة المنورة تشارك في تمرين (وطن 87 )

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المدينة المنورة – محمد قاسم

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية دشن مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني التمرين التعبوي لقوات الأمن المشترك الثاني والذي يستمر على مدى ثلاثة أسابيع في مركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة بمنطقة المدينة المنورة,

حيث وجه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى جوازات منطقة المدينة المنورة بالمشاركة بتمرين وطن ٨٧ والذي يهدف الى تطوير قدرات قوات الأمن وجاهزيتها للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في المحافظة على أمن واستقرار المملكة وأهمية التعاون بين كافة القطاعات لاكتساب المهارات والدور البارز الذي تقوم به الجوازات بالتأكد من هويات القادمين والمغادرين بأحدث الأجهزة التقنية المتقدمة عبر منافذها الجوية والبحرية والبرية وتفعيل دور القيادة والسيطرة والاتصالات لإدارة الأزمات على مستوى القطاعات

من جانبه أكد مدير جوازات منطقة المدينة المنورة اللواء الدكتور خالد بن محمد الهويش ان التمرين التعبوي وطن ٨٧ تم وفق منهجية أمنية متطورة واشتمل على العديد من التدريبات والفرضيات الأمنية لرفع الجاهزية والاستعداد لأي تهديد محتمل على أمن الوطن وما تمتلكه جميع الجهات الأمنية المشاركة من أفضل الآليات والأسلحة العسكرية المتطورة وأن ما يقوم به رجال الأمن هو الشرف والواجب تجاه خدمة دينهم وحماية وطنهم .