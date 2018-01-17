جوجل تزيل 60 تطبيق من متجرها “Google Play” بسبب البرامج الخبيثة

قامت شركة جوجل بإزالة 60 تطبيق من متجرها “Google Play Store” بعد أن كشف تقرير من الشركة الأمنية Check Point بأن:

تلك التطبيقات كانت تتضمن برنامج خبيث يعرض إعلانات منبثقة عن الأفلام ضمن التطبيقات.

الأمر الأكثر إزعاجًا من كل ذلك أن معظم التطبيقاتالتي كانت مصابة بهذا البرنامج الخبيث كانت تستهدف الأطفال.

مع العلم بأن البرنامج الخبيث يحمل إسم Adult Swine.

والتي من المرجح أن يجدها العديد من المستخدمين البالغين غير مناسبة للغاية للعبة للأجهزة المحمولة، ناهيك عن الأطفال الذين لا ينبغي أن يشاهدوها بأي ثمن.

وجدير بالذكر أن البرنامج الخبيث في هذه الألعاب يستورد الإعلانات من الشركات الإعلانية الكبرى التي لا تسمح بإستخدام المحتوى الخاص بها بهذه الطريقة.

كما تم الحصول على بعض الإعلانات من مكتبة الإعلانات الخاصة بالبرنامج الخبيث، وهذه المكتبة هي مصدر الإعلانات المخلة للأداب.

الأمر لا يتوقف عند عرض الإعلانات المخلة للآداب، فالبرنامج الخبيث يقوم أيضا بعرض الإعلانات المخادعة والتي تعمل على خداع المستخدمين.

وهم يرون النوافذ المنبثقة التي تقول بأن أجهزتهم مصابة بفيروسات.

إذا نقروا على الإضافة، يتم نقلهم إلى متجر Google Play Store لتحميل تطبيق مضاد للفيروسات والذي قد لا يكون في الأساس برنامج لمكافحة الفيروسات، وقد يكون أكثر ضررًا من الإعلانات المضللة.

وأشارت شركة Checkpoint إلى أنها رفعت تقريرها إلى شركة جوجل لتقوم هذه الأخيرة بعد ذلك بإزالة التطبيقات المصابة من متجر Google Play Store.

وقالت الشركة في بيان رسمي لها : ” لقد أزلنا التطبيقات من متجر Google Play Store، وعطلنا حسابات المطورين.

وسنواصل إظهار تحذيرات قوية لأي شخص قام بتثبيتها “.