جوجل تُطلق ميزة الدعم اللاسلكي لمنصة “Android Auto”

أعلنت عملاقة البحث شركة جوجل رسميًا عن توافر الدعم اللاسلكي لمنصة Android Auto.

وهي الميزة التي تسمح لهاتفك بالإتصال مع وحدة Android Auto داخل سيارتك بإستخدام الواي فاي.

دعم الربط اللاسلكي مع منصة Android Auto سيمكنك من الوصول إلى كافة الميزات على هذه الواجهة دون الحاجة إلى توصيل الهاتف الخاص بك مع جهاز الإستقبال بإستخدام الكابل.

وهذا يعني أن المنفذ على الهاتف الذكي الخاص بك سيبقى حرًا بحيث يمكنك إستخدامه لشحن الهاتف.

وجدير بالذكر أن هذه الميزة متوفرة حاليًا في أمريكا الشمالية فقط.

وتتضمن قائمة الهواتف الذكية المدعومة حاليا الجيل الأول والثاني من هواتف جوجل بيكسل،و Nexus 5X و Nexus 6P.

وقالت شركة جوجل في بيانها الرسمي أنه سيتم دعم المزيد من الأجهزة في المستقبل.