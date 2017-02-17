(جود) النسائية تفعل يوم اليتيم العربي

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الدمام – حمود الزهراني

احتفت جمعية جود النسائية الخيرية بالدمام “بيوم اليتيم العربي”وهو حفل سنوي اعتادت جود على إقامته، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الجوهرة المنقور وعدد من عضوات الجمعية وذلك بالتعاون مع فريق (ونعم الأثر) التطوعي وفريق (أمل جود) التطوعي بحضور أكثر من 200 يتيم ويتيمة وأمهاتهم، في مقر الجمعية. وأوضحت رئيسة لجنة دعم الأنشطة والمشاريع أمل الضويان أن الفعالية احتوت على 16 ركنًا تنوعت بين الترفيه والفائدة والأعمال اليدوية، وتم تقسيمها إلى مرحلتين عمريتين صغيرة وكبيرة، كما أضافت “أننا هذا العام قمنا بتفعيل دور فتيات اسر الجمعية بإشراك خمس منهن في هذه الفعالية كمتطوعات لأننا نطمح في المستقبل القريب بإذن الله أن يكون لفتيات اسرنا دور أكبر في أنشطة الجمعية. “

من جهتها ذكرت رئيسة النشاطات والمبادرات مها الشهري أن تفعيل هذا اليوم والاحتفال به مع ايتام لجنة كافل يتيم يهدف لإدخال السرور في قلوب الأيتام وذويهم. حيث ضمت الفعالية أركان متنوعة كركن التلوين على الوجه، ركن الأعمال الفنية واليدوية، ركن المرح والمسابقات، ركن طلاء الاظافر، ركن التجميل، ركن مقهى الطفولة، ركن التصوير، ركن الاساور، ركن تزيين الكب كيك , وركن الحناء.

ايضاً تم الاحتفاء بالأم الغالية التي ترعى وتقوم على شؤون هذه الأسرة بعد أن فقدت معيلها حيث أٌهدين الهدايا التذكارية وتمت استضافتهن في الركن الشعبي (البيت العود) من قبل فريق أمل جود التطوعي. وأضافت مسؤولة لجنة كافل يتيم أنيسة الدوسري أن الاهتمام بالأيتام والوقوف معهم ومساندتهم مستمر على مدى العام مع متابعة تحصيلهم الدراسي وإشراكهم في البرامج التدريبية والتوعوية التي تمدهم بالعلم والمعرفة التي يسيرون بها في دروب الحياة السليمة بأمان، وهذا البرنامج الترفيهي هو تفعيل ليوم اليتيم العربي الذي عمدنا فيه إلى جمعهم سوية لإدخال الفرحة على قلوبهم وإشعارهم بأننا جميعا حولهم لزيادة اطمئنانهم النفسي وتأصيل المبادئ التربوية في نفوسهم.

كما ثمنت الجوهرة المنقور رئيسة مجلس الادارة جهود القائمين على الحفل من لجان الجمعية والفريقين التطوعيين المنظمين له والمتبرعين والداعمين، وقالت إن العناية بالأيتام من أجلّ اهتمامات جمعية جود وواجب ديني واجتماعي على الجميع، فهم فئة غالية على قلوبنا نسعد لسعادتهم، ونتألم لآلامهم.

من جانبها عبرت أسماء القحطاني قائدة فريق ونعم الأثر التطوعي عن سعادة الفريق بالمشاركة في تفعيل يوم اليتيم العربي مع جمعية جود ببرنامج ترفيهي ثقافي بأركان متنوعه ايضاً شاركنا طالبات كلية طب الاسنان بركن لفحص اسنان الأطفال وأمهاتهم , كذلك شارك معنا مشغل لمسات بركن تجميلي مجاني لفتيات أسر كافل اليتيم وأشارت الى أن من أهم أهداف الفريق التعاون والعمل مع الجمعيات الخيرية لتحقيق رؤية الفريق في أن يكون احد الفرق الرائدة في تنمية ونشر روح العمل التطوعي في المجتمع.