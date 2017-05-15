(جود) تشرع أبواب الرزق لـ 34 سيدة منتجة

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الدمام – حمود الزهراني

بمشاركة (34) سيدة منتجة نظمت جمعية جود النسائية الخيرية بالدمام مؤخرا معرضا لأسرها المنتجة ، قدمن خلاله منتجاتهن من الأعمال اليدوية والشعبية والخياطة والتطريز والعطور والطبخ والبهارات والقهوة اتسمت بالإبداع و والتنوع حيث كل اسرة استطاعت ان تجذب بحرفتها انظار الزوار ،فمنهن من امتهنت بصناعة الحرفيات بسعف النخيل ومنهن عملن على صناعة القهوة واخريات عملن على مزج الحاضر بالماضي والخروج بمنتج مميز.

وفي حديث ببعض الأسر المنتجة قالت أمينة حجاب صاحبة ركن “ابداعاتي بيدي” تعمل على دمج الحاضر بالماضي وتضيف على منتجاتها بعض من السعف فتقوم بصنع حاملات القهوة والشاي وأغلفة الفواتير والمناديل الخاصة بالمطاعم والعديد من المستلزمات المتميزة وقد حصلت أمينة حجاب على أكثر من جائزة على المستوى المحلي والدولي منها جائزة الأميرة صيته فخر واعتزاز كما حازت على تكريم من الأميرة عبير والجوائز الدولية حصلت عليها في كل من قطر وألمانيا.

وذكرت صاحبة ركن ثمار القهوة أنها تقوم ببيع القهوة المطحونة كما تقدمها على طريقة صندوق متكامل للمناسبات يشمل القهوة وطبق من الحلا على حسب طلب الزبونة الى مكان المناسبة سواء في المنازل او مناسبات المدارس وغيرها.

واضافت عزيزة الغامدي التي تعمل على صنع البهارات أنها تقوم بتنقيتها وتنظيفها وطحنها بالمنزل ومن ثم تعمل على تغليفها بشكل محكم وتقول بالنسبة لمشاركتها بالمعارض تحرص ان تشارك فيها لأنها ساعدت كثيراً في انتشارها.

وقالت مريم آل سويلم صاحبة ركن “شعبيات” تقوم باستغلال سعف النخيل في عدة صناعات منها السفرة والمكانس وشنط القهوة ومستلزمات القرقيعان ولاقت ولله الحمد منتجاتي اقبال كبير خاصة وان المجتمع بدأ يحن إلى الزمن القديم ويستغل هذه الحرفيات في تزين جزء من منزله ليحوله إلى قطعة اثرية.

الجدير بالذكر أن لجنة الاسر المنتجة تأسست عام1424هـ وعدد منتسبات هذا العام بها 96 أسرة متعددة الحرف وفي حديت مع أ. حسينة الشيخي مسؤولة الاسر المنتجة بالجمعية أفادت أن هذا المعرض خاص بأسر “جود ” دون تأجير او دخول أي طرف أحر من خارج الجمعية وذلك لإتاحة الفرصة لأسرنا المنتجة التعريف بمنتجها، تم توزيعها ، وكان هناك اقبال من الاسر على هذا المعرض .

وأضافت أن اختيار الاسر يتم حسب جودة المنتج ورغبة الاسرة للخروج للمعارض المفتوحة , والانضباط بالحضور وأن تعرض منتجها الخاص الذي سجلت المشاركة به فقط هذا بالنسبة للمشاركة في المعارض أما ما تقدمة الجمعية من خدما أخرى مساندة لأسرها المنتجة فقد حرصت على تقديم المحاضرات التثقيفية بإخراج المنتج ومساعدات مادية بسيطة تعتبر كدعم مادي يساعدها على تطوير نفسها, ايضاً مساعدة الاسرة للاشتراك في معرض ما ولا تستطيع دفع رسومه فأن الجمعية تسعى لإدخالها فيه مجاناً كذلك أذا رغبت الاسرة في تطوير منتجها بدخولها دورة تعنى بهذا الامر نقوم بتسجيلها فيها ثم شكرت الاسر المشاركة على تعاونهم واصرارهم على تقديم أفضل ملديهم .