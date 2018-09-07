جولة حرة للاعبي الأخضر

الرياض ـ البلاد

منح المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول خوان بيتزي لاعبي الأخضر فترة حرة محددة، وذلك بعد نهاية الحصة التدريبية التي أجريت أمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد، والتي تأتي ضمن معسكر المنتخب الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019 التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتركزت الحصة التدريبية على مناورة في كامل مساحة الملعب لمدة شوطين، فيما منح الجهاز الطبي للمنتخب الضوء الأخضر للمدافع معتز هوساوي للالتحاق بالتدريبات الجماعية.

هذا وسيواصل الأخضر اليوم تدريباته في السابعة مساءً على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد، وقرر المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي إغلاق الحصة التدريبية.