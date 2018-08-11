جولة على مشاريع وتراث أحد رفيدة

احد رفيدة – مرعي ناصر عسيري

خلال زيارة لمحافظة أحد رفيدة التابعة لإمارة منطقة عسير ، اطلعت (البلاد) مع وفد من إعلاميي المنطقة على المشاريع الجديدة منها زيارة لمبنى البلدية المتميز الذي كلف 184 مليون ريال والخدمات التي تقدمها البلدية ، كما زار مركز الأمير منصور بن مقرن الحضاري، واستمع لشرح من رئيس قسم المشاريع بالبلدية المهندس عبد الوهاب الشهراني ، ويمتاز المركز بمواصفات فنية ويتسع لأكثر من ألفي متفرج وصالة استقبال فاخرة ، وصالة طعام كبرى ،

ثم انتقل الوفد إلى موقع جرش الأثري الذي يقع غرب جبل حمومة، وببعد 5كم عن المحافظة جنوباً ، ورافق الوفد مندوب فرع هيئة السياحة بعسير عبدالرحمن آل حماد الذي شرح مايحتويه الموقع من معالم أثرية، كما شاهد الوفد أعمال التنقيب عن الآثار بالموقع ، وأوضح آل حماد أن هناك نية لإنشاء مركز كبير للزوار للاطلاع على معالم الموقع، وذلك بتوجيه من رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني سمو الأمير سلطان بن سلمان.

وضمن التطور الذي تشهده المحافظة تحسين الميادين العامة والتنظيم ، حيث الغيت الإشارات المرورية داخل المحافظة كما شاهد الوفد مبنى أول مدرسة ، وعدد من المدارس ، مرورا بنادي جرش والسوق الشعبي برفقة المرشد السياحي سعيد ال هطلاء. ومن المعالم الجميلة في محافظة أحد رفيدة متنزه المربع السياحي جنوب المحافظة والذي يقع على مساحة 4.5 مليون متر مربع،

واستمع الجميع إلى شرح عن مشاريع تطوير المتنزه المستقبلية، ومنها بناء قرية تراثية ومواقع خدمية وتحسين مواقع الترفيه داخله . وأشار رئيس قسم المشاريع في البلدية، عبدالوهاب الشهراني، إلى أن البلدية تسعى إلى تنفيذها تدريجياً وكان المتنزه يعج بحركة الزوار ويحتفظ بطبيعته ، كذلك وادي الحيوب الحميل والقرى على صفافه وفي الطريق لمنتزه الحبله مان هناك مقر لفريق (سندكم) الذي كونه الأمير تركي بن طلال لمساندة لرجال الأمن وقد اسهم في زراعة 200 شجرة في الحبلة .

وفي القرية التراثية بالحبلة برفقة عبدالله مرعي القحطاني زار الوفد متحف تراث الماضي ، وهو من المتاحف النادرة بجهود بلدية الواديين وعقب ذلك وفي جوله داخل أروقة القرية التراثيه تم تكريم عدد من الأسر المنتجة من قِبل اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمحافظة وبدعم من جهات راعية منها التنميه الاجتماعيه بالمحافظة بحضور رئيسها عبد الرحمن مقبل وعبد الله بن قرعان ، كذلك مهرجان التسوق بالقرية التراثية والمسرح المفتوح وميدان الشهداء ثم مهرجان التسوق بجوار مبنى البلدية، وزيارة حديقة الأمازون للحيوانات.

وكان الوفد قد امضى وقتا في ضيافة المحافظ سعيد بن علي بن دلبوح ، بحضور مدير الدفاع المدني العميد عبدالله مشبب الجابري ومدير شرطة المحافظة العقيد مسفر ناصر الدوسري والعقيد عبد الرحمن الخريص والمقدم يحيى الشهراني مدير مرور المحافظة.

وفي كلمة له أكد المحافظ على أن الإعلام شريك أساسي في النجاح ، مطالبا بالنقد الهادف والملاحظات التي يمكن الاستفادة منها ، ورفع الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ، على ماتحظى به منطقة عسير من اهتمام ومن ضمنها محافظة أحد رفيدة ، كما أعرب عن شكره لأمير منطقة عسير ونائبه على الاهتمام المبذول لتطوير المحافظة واحتياجاتها، مشيرا إلى المشروعات التي دشنها أمير المنطقة موخراً بتكلفة تقدر بنحو مليار وأربعمائة ألف ريال.

وقبل ختام الجولة تمت زيارة مركز آل زلفة الثقافي والحضاري بقرية المراغة بمحافظة احد رفيدة بدعوة من الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى السابق بحضور أخيه حسين آل زلفة محافظ بيشة السابق.