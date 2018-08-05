جويدي للاعبين: سرّعوا لعبكم

جدة – البلاد

أجبر الأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبي (الأسود) على إجراء تدريبات تنافسية فيما بينهم، خلال معسكر (الراقي) في النمسا، كما اشرف جويدي في الحصة المسائية على تمارين سرعة الاستلام والتسليم، وبناء اللعب والكرات العرضية وكيفية التعامل المثالي معها، مع سرعة التحول من الحالة الدفاعية إلى الهجومية والعكس.

وقبل ختام المران المسائي خاض لاعبو الأهلي مناورة على كامل الملعب، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.

على صعيد الحصة الصباحية عمد الأرجنتيني بابلو إلى تنفيذ عدد من التدريبات اللياقية، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريباً فنياً متكاملاً من خلال تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.