جويدي يصل جدة للتعاقد مع الأهلي

جدة- البلاد

وصل إلى جدة مساء أمس، الأرجنتيني بابلو جويدي المدرب المحتمل لفريق الأهلي، وذلك للاجتماع بمسؤولي النادي لبحث متطلبات الفريق الفنية، وتوقيع العقد رسميا.

ويتوقع أن يستمر جويدي بجدة حتى موعد مباراة الفريق أمام السد في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، المقررة يوم 14 مايو الحالي على استاد الجوهرة .

وكانت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي توصلت مع المدرب إلى اتفاق نهائي على تدريب الفريق الأهلاوي لمدة موسم واحد، بدعم الهيئة العامة للرياضة.

ومن المنتظر أن يتولى مدرب نادي كولو كولو التشيلي السابق تدريب الأهلي خلفاً للأوكراني سيرجي ريبروف الذي تمت إقالته في وقت سابق.