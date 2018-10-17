جويدي يطلب تقريرا عن الدوليين قبل مواجهة الاتفاق

جدة- البلاد

طالب مدرب الأهلي بابلو جويدي، بالوقوف على الحالة الفنية للاعبيه الدوليين، خلال فترة التوقف الدولي الحالية. وقد طالب المدرب من الجهاز الفني المعاون له بتجهيز تقرير فني متكامل بصورة عاجلة.

ويرغب جويدي في معرفة وضعهم البدني والفني، من خلال مشاركتهم بشكل رسمي مع منتخبات بلادهم. وافتقد الأهلي لـ15 لاعباً دفعة واحدة خلال فترة التوقف الحالية لحلول أيام الفيفا، الأمر الذي دفع الجهاز الفني لإلغاء المواجهة الودية التي كان مقرراً أن يخوضها أمام فريق جدة الخميس الماضي. ويستعد النادي الأهلي حالياً لمواجهة الاتفاق السبت المقبل بالدمام ضمن مواجهات الجولة السادسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد ضم الأخضر السعودي سبعة من لاعبي الفريق وهم محمد العويس وسعيد المولد ومحمد آل الفتيل وحسين المقهوي وعبد الرحمن غريب وأيمن الخليف ومهند عسيري قبل أن تتم إعادة الأخير لناديه لاستكمال برنامجه العلاجي.

بجانب الثلاثي الأجنبي المحترف في صفوف فريق الأهلي وهم: عمر السومة المهاجم السوري، ودجانيني تفاريس مهاجم الرأس الأخضر، وباولو دياز المدافع الدولي التشيلي. بالإضافة لاختيار سعد الشهري المدرب الوطني للأخضر الأولمبي تحت (21 عاما) خمسة من الأسماء الشابة في صفوف فريق الأهلي وهم: عبد الله مجرشي وعبد الباسط هندي وعبد الله حسون ويوسف الحربي ومحمد الزبيدي.