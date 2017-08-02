جيبوتي تستنكر استهداف المليشيات الحوثية لمكة المكرمة

الرياض – واس

أعربت جمهورية جيبوتي عن استنكارها وإدانتها الشديدين لقيام المليشيات الحوثية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه منطقة مكة المكرمة.

وشددت في بيان أصدرته وزارة الخارجية الجيبوتية على أن هذا الاعتداء الغاشم الذي يأتي بعد المحاولة الأولى في أكتوبر من العام الماضي يؤكد إصرار مليشيات الحوثي على استهداف أقدس بقاع الأرض ، ومهبط الوحي ، وقبلة المسلمين ، ويشكل محاولة يائسة لزعزعة موسم الحج ، واعتداء على جميع المسلمين ، لما يمثله البلد الحرام من قدسية .

وأكدت جيبوتي – وفق البيان – تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما من شأنه أن يمس سيادتها ويعكر صفو أمنها واستقرارها .

كما جددت موقفها الداعم للشرعية في اليمن ، وللجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة ، ترتكز على المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني ، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.